Одесчина: маневровый поезд травмировал 8-летнего ребенка

В Одесской области маневровый поезд травмировал 8-летнего ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью управления МВД Украины на Одесской железной дороге.

Согласно сообщению, 9 сентября в дежурную часть линейного отдела на станции Одесса-Главная управления МВД на Одесской железной дороге поступило телефонное сообщение о том, что на станции Буялык маневровым поездом травмирован несовершеннолетний.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что травмирован 8-летний ученик 2-го класса одной из школ Ивановского района Одесской области.

Ребенок каретой скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и гематомы тела, травматический шок II-й степени, доставлен в Ивановской ЦРБ.

Как выяснилось, ученик после школьных занятий попросил у родителей разрешения поехать на велосипеде в магазин. На переезде через железнодорожные пути он пропустил пассажирский поезд сообщением «Одесса-Луганск» и начал двигаться, не обратив внимание на то, что в обратном направлении ехал маневровый поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать травмирования ребенка не удалось.

Родители пострадавшего мальчика воспитывают двоих детей и, со слов матери, постоянно предупреждают их о внимательности при пересечении железной дороги.

По факту травмирования ребенка начато уголовное производство по ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.