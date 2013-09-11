В Киеве создают центры для беременных наркозависимых женщин

В Киеве создают специализированные центры интегрированной помощи беременным наркозависимым женщинам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, первый кабинет для обеспечения беременных женщин препаратами заместительной поддерживающей терапии открыт на базе коммунального некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр № 1 Дарницкого района Киева».

Кроме наркологической, беременные с наркотической зависимостью получают в этом Центре всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, говорится в сообщении.

В Департаменте здравоохранения подчеркивают, что проблема влияния наркозависимости женщин на их способность родить здорового ребенка является актуальной не только для Украины, но и для всего мира. Наркотические препараты вызывают серьезные патологические изменения в организме женщины, что влияет на протекание беременности, родов и внутриутробное состояние плода. По утверждениям специалистов, ситуация осложняется тем, что беременная наркозависимая женщина часто избегает медицинского наблюдения в предродовой период, чем ухудшает свое состояние.

Для решения этих вопросов в 2011 году в Украине Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с МБФ «Фонд Вильяма Дж. Клинтона» был основан инновационный пилотный проект «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку у наркозависимых беременных женщин и улучшение показателей здоровья их новорожденных детей», напомнили в КГГА.

Цель проекта – создание комплексной модели гендерно-чувствительных услуг, которые учитывают потребности наркозависимых беременных женщин и детей, рожденных ими. Комплексное медицинское обслуживание в рамках Пилота вводится в трех городах Украины: Киеве, Днепропетровске и Полтаве. В этих городах создаются специализированные центры, цель которых – предоставление широкого спектра медицинских и психосоциальных услуг под «одной крышей»: дородовой уход, лечение наркозависимости, тестирование на ВИЧ и консультирование, получение антиретровирусной терапии для ВИЧ-положительных беременных женщин, послеродовой уход, лечение синдрома отмены у новорожденных, психосоциальное консультирование, социальная поддержка семей и т.п.

Также в профильном Департаменте напомнили, что за стационарной медицинской помощью наркозависимые беременные и беременные с ВИЧ-положительным статусом могут в любое время обратиться в Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.