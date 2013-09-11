В Одесской области выявили плантацию конопли
10:45, 11 сентября 2013Новости регионов
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Численностью 330 тыс. кустов
В Одесской области обнаружена и уничтожена плантация, на которой произрастало около 330 тыс. кустов дикорастущей конопли.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в сентябре сотрудники Фрунзовского райотдела милиции Одесской области обнаружили неподалеку от села Новопавловка земельный участок, усеянный растениями дикорастущей конопли. Установлено, что указанный участок земли принадлежит Фрунзенский районной государственной администрации.
Как утверждают в управлении, все наркосодержащие кусты уничтожены.
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