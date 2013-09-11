В Одесской области выявили плантацию конопли

В Одесской области обнаружена и уничтожена плантация, на которой произрастало около 330 тыс. кустов дикорастущей конопли.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в сентябре сотрудники Фрунзовского райотдела милиции Одесской области обнаружили неподалеку от села Новопавловка земельный участок, усеянный растениями дикорастущей конопли. Установлено, что указанный участок земли принадлежит Фрунзенский районной государственной администрации.

Как утверждают в управлении, все наркосодержащие кусты уничтожены.