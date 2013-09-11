В Одессе пропала 8-летняя девочка

В Одессе сегодня пропала 8-летняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, Киевским райотделом милиции разыскивается Юлия Маврова 2005 г.р. Утром она вышла из дома, расположенном по ул. Люстдорфская дорога, и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 7-8 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, прическа «каре», глаза карие.

Была одета: спортивная розовая куртка с капюшоном, джинсовая юбка синего цвета, колготки черного цвета, сандалии синего цвета.