Кировоградщина: 12-летний мальчик отравился грибами

В Кировоградской области 12-летний мальчик отравился грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, 9 сентября ребенка сначала госпитализировали в Александрийскую районную больницу, а в дальнейшем и в Кировоградскую детскую областную больницу с диагнозом отравление грибами.

Состояние мальчика — средней тяжести.

Согласно предварительной информации, грибы собирала бабушка возле водоема в городе Александрии. Ела блюдо вся семья, однако только у ребенка появились признаки отравления. Какие именно грибы вызвали отравление пока выясняют.