В столице состоится акция «Пройди тест на ВИЧ!»

С 11 до 21 сентября 2013 года в столице будет проходить общегородская акция «Пройди тест на ВИЧ! Получи больше информации!»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, акция состоится при содействии Департамента здравоохранения, городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Такие акции в Киеве проводятся уже третий год подряд, полученные результаты показывают их эффективность. Весной этого года мероприятиями было охвачено приблизительно 15 тысяч жителей столицы, протестировано 1028 человек, 19 – получили положительный результат, из них 16 человек впервые в жизни узнали о своем ВИЧ-статусе.

Соответствующие акции проводятся с целью в очередной раз привлечь внимание общества к проблемам ВИЛ/СПИДа через получение полной и достоверной информации, которая поможет формированию более безопасного поведения и будет способствовать повышению личной ответственности за собственное здоровье.

Во время проведения мероприятий киевляне и гости столицы смогут бесплатно получить консультации и обследоваться на ВИЧ-инфекцию и на гепатиты В и С. В случае необходимости тем, кто получит положительный результат, будет предоставлена информация, как опередить болезнь и не дать развиться СПИДу при помощи лечения антиретровирусной терапией, которая в Украине является доступной и бесплатной.

Мероприятия будут проходить по таким адресам:

• 11 сентября с 18.00 до 22.00 – Днепровский район, Ленинградская площадь, площадка конечной остановки маршрутных такси;

• 13 сентября с 18.00 до 22.00 – Подольский район, Контрактовая площадь, площадка возле памятника Григорию Сковороде;

• 14 сентября с 16.00 до 22.00 – Подольский район, ул. Фрунзе, 111;

• 17 сентября с 18.00 до 22.00 – Оболонский район, ул. Полярная, 7;

• 19 сентября с 18.00 до 22.00 – Голосеевский район, площадка возле станции метро «Васильковская»;

• 21 сентября с 16.00 до 22.00 – Соломенский район, площадь Космонавтов.