В Тернопольском областном онкодиспансере открыли отделение дистанционной лучевой терапии с современным оборудованием

В Тернопольском областном клиническом онкологическом диспансере 10 сентября открыли отделение дистанционной лучевой терапии с современным оборудованием.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, блок дистанционной лучевой терапии состоит из современного аппарата для проведения лучевой терапии и специализированного компьютерного томографа для онкологии, который обеспечивает диагностику и предлучевую подготовку пациентов.

Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Рак излечим». Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Тернопольского областного клинического онкологического диспансера составил 16,9 млн грн.

Согласно сообщению, в открытии отделения приняли участие вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко и председатель Тернопольской ОГА Валентин Хоптян.

«Новое оборудование позволит пациентам получить медицинское обслуживание на уровне европейских стандартов. В созданном отделении ежегодно смогут получать квалифицированную помощь до 2000 человек», – отметил Хоптян.

Справка УНИАН. Новое отделение дистанционной лучевой терапии диспансера состоит из гамматерапевтического аппарата и специализированного для онкологии компьютерного томографа.

Гамматерапевтический аппарат является устройством нового поколения в кобальтовой терапии и используется для облучения с расстояния одним источником. Аппарат позволяет проводить радикальное и паллиативное лечение.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, губернатор Тернопольской области Валентин Хоптян, главврач онкодиспансера Шагин Бабанлы, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный и др. официальные лица.

Константин Грищенко, вице-премьер-министр Украины: «Президент Украины поставил четкую задачу – обеспечить качественную и доступную систему здравоохранения. Сегодня мы сделали очередной и весомый шаг к выполнению этой задачи. Это стало возможно благодаря Ринату Ахметову и его благотворительному фонду, а также усилиям местной власти и правительства. В который раз мы убеждаемся, что именно партнерство власти и бизнеса дает наилучший результат, позволяет нам успешно реформировать систему здравоохранения и спасать жизни людей». Валентин Хоптян, председатель Тернопольской облгосадминистрации: «Сегодня знаковое событие для нашей области – открытие отделения дистанционной лучевой терапии онкодиспансера. С фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» у области уже есть результативные примеры сотрудничества. В прошлом году Тернопольский областной клинический онкологический диспансер начал работу по подготовке помещений и персонала для оснащения высокотехнологичным оборудованием. Сегодня мы видим результат этого сотрудничества – получено современное европейское оборудование – кобальтовый облучатель и компьютерный томограф, которые введены в действие и успешно используются для диагностики новообразований, планирования и проведения лучевой терапии. В рамках сотрудничества с фондом также отремонтировано радиологическое отделение онкодиспансера. Из областного бюджета на проведение ремонтно-строительных работ выделено 2 млн. 15 тыс. грн. Убежден, что только такое системное сотрудничество власти, бизнеса и общественных организаций является эффективным, поэтому сегодня мы благодарны фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», онкодиспансеру, всем, кто принимал участие в создании отделения дистанционной лучевой терапии, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Шагин Бабанлы, главный врач Тернопольского областного клинического онкологического диспансера: «Ежегодно у более 3500 жителей Тернопольщины выявляют злокачественные новообразования. На диспансерном учете с тем или иным видом злокачественных новообразований находится 21 тысяча человек. С момента ввода в эксплуатацию современного компьютерного томографа и специализированного кобальтового облучателя в отделении дистанционной лучевой терапии уже установлен диагноз и пролечен 731 пациент. Каждый год в такой помощи нуждаются около 2-х тысяч жителей нашего края. Новое отделение полностью покрывает потребности в лучевом лечении. Я рад, что теперь пациенты нашего диспансера смогут получать качественную высокотехнологичную медицинскую помощь в стенах нашего заведения, без необходимости обращаться в соседние области и Киев».

Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Мы рады открыть сегодня уже полностью укомплектованное новое отделение, в том числе всем необходимым вспомогательным оборудованием, что является залогом правильного и качественного лечения пациентов. На самом деле, лечебно-диагностический комплекс начал работу еще в мае текущего года. За это время мы убедились, что оборудование действительно эффективно работает для людей, и есть уже весомые результаты. Так, за 4 месяца работы установленных аппаратов диагностику и лечение прошел 731 пациент. Сейчас оборудование обеспечивает индивидуальный подход к лечению каждого пациента, учитывая его диагноз и анатомо-физиологические особенности организма. Передавая оборудование государственным медицинским учреждениям, мы акцентируем на том, что государство должно обеспечить доступность диагностики на нем для каждого пациента. Именно максимальная польза для людей, для каждого нуждающегося в этом пациента является конечной целью всех проектов фонда».