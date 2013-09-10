В Тернопольском онкодиспансере открыли современное отделение дистанционной лучевой терапии

В Тернопольском областном клиническом онкологическом диспансере сегодня, 10 сентября, открыли отделение дистанционной лучевой терапии с современным оборудованием.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, блок дистанционной лучевой терапии состоит из современного аппарата для проведения лучевой терапии и специализированного компьютерного томографа для онкологии, который обеспечивает диагностику и предлучевую подготовку пациентов.

Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Рак излечим». Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Тернопольского областного клинического онкологического диспансера составил 16,9 млн грн.

Согласно сообщению, в открытии отделения приняли участие вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко и председатель Тернопольской ОГА Валентин Хоптян.

«Новое оборудование позволит пациентам получить медицинское обслуживание на уровне европейских стандартов. В созданном отделении ежегодно смогут получать квалифицированную помощь до 2000 человек», – отметил Хоптян.

Справка УНИАН. Новое отделение дистанционной лучевой терапии диспансера состоит из гамматерапевтического аппарата и специализированного для онкологии компьютерного томографа.

Гамматерапевтический аппарат является устройством нового поколения в кобальтовой терапии и используется для облучения с расстояния одним источником. Аппарат позволяет проводить радикальное и паллиативное лечение.