В Никополе при пожаре в квартире погиб 5-летний мальчик

Сегодня в Никополе при пожаре в 4-комнатной квартире 5-этажного дома погиб пятилетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» в 10 часов. Спасатели обнаружили в квартире тело погибшего мальчика, 2008 года рождения.

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 70 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 11.50 силами. В гашении огня были задействованы три пожарно-спасательных автомобиля и 10 человек личного состава.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают сотрудники милиции.

В то же время, как сообщают местные СМИ, в момент начала пожара в квартире находились двое 5-летних братьев-близнецов, их бабушка и мать. Последняя была в ванной комнате. Увидев огонь, она вытолкнула из квартиры свою мать и смогла вынести одного сына. Спасти второго ей не удалось.

По информации СМИ, предварительно, причиной пожара могло стать замыкание в электрической проводке.