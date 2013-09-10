В Одессе 19-летний парень из револьвера ранил прохожего, который не дал ему сигарету.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 9 сентября на «спецлинию 102» позвонил гражданин и сообщил, что в одном из дворов микрорайона Таирова (Киевский район) он стал свидетелем ссоры, во время которой один из ее участников стрелял в другого. На место происшествия дежурный горотдела милиции направил ближайший мобильный милицейский наряд - группу задержания ГСО.

Прибывшие на место милиционеры увидели граждан, которые громко спорили. Один из мужчин был ранен. Правоохранители оказали ему первую медицинскую помощь.

«Пострадавший рассказал, что когда он направлялся с автостоянки домой, его окликнул неизвестный парень. На просьбу угостить сигаретой, мужчина ответил отказом, что сильно возмутило молодого человека. После непродолжительной словесной перепалки, возмущенный незнакомец достал револьвер, как потом выяснилось марки Snipe-3, и выстрелил в руку оппоненту», - рассказали в отделе.

Подозреваемый задержан.