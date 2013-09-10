Осуждён владелец собаки, загрызшей 5-летнего ребенка

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год осужден владелец собаки, которая 3 августа в поселке Манькивка загрызла пятилетнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, 9 сентября решением Манькивского райсуда утверждено соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым. По соглашению, во время досудебного расследования стороны уголовного производства пришли к согласию относительно формирования подозрения, всех существенных обстоятельств и правовой квалификации действий частного предпринимателя Манькивского района по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).

Установлено, что предприниматель на территории бывшего инкубатора в поселке Манькивка создал угрозу безопасности людей, вследствие чего от укусов собак в августе погиб 5-летний мальчик.

В судебном заседании обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении уголовного правонарушения. Суд согласился с позицией прокурора, и назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в поселке Манькивка 3 августа сторожевые собаки насмерть загрызли 5-летнего мальчика. Установлено, что двое детей, 5-ти и 9-ти лет, пошли играть на огражденную территорию частного предприятия, расположенного по соседству. На предупреждающую надпись на металлической сетке – «Осторожно, собаки», дети внимания не обратили, и перелезли через ограду. Детей атаковали два сторожевых пса породы ротвейлер и немецкая овчарка. Старшему мальчику удалось перелезть обратно через ограду, что и спасло его от озверевших животных. А младшего собаки сбили с ног, и вызволить его сумели лишь родители, которые услышали крики детей и прибежали на место происшествия. Однако от полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи. Владелец животных, который срочно прибыл на место происшествия, застрелил обоих псов.