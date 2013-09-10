Луганщина: возле жилого массива обнаружили 29 боеприпасов

Сотрудники Службы безопасности Украины и представители пиротехнической службы ГСЧС В Луганской области возле жилого массива обнаружили тайник с 29 боеприпасами времен Великой Отечественной войны, устроенный жителем Лутугинского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области, оперативниками было установлено, что мужчина искал на бывших полях сражений снаряды, мины, гранаты и другие средства поражения, удалял из них взрывчатку, сдавал корпуса на металлолом, предварительно расколов их и отпилив хвостовики. Эти манипуляции гражданин осуществлял в степи за селом, там же и прятал в земле свои находки.

Сотрудниками СБУ на прошлой неделе был обнаружен тайник, который выкопал мужчина в 500 метрах от жилого массива, вблизи от шламоотстойника шахты «Белореченская». В тайнике были обнаружены 29 единиц боеприпасов, готовых к боевому применению: 10 артиллерийских снарядов калибра 45 и 50 мм, 18 минометных мин калибра 50 мм и гранату Ф-1.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начато уголовное производство по ст. 263 УК Украины, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.