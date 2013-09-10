В Запорожье автомобиль врезался в электроопору, 3 чел. погибли

Киев. 10 сентября. УНИАН. В Запорожье в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, еще двух - дети 2008 и 2012 гг. рождения, госпитализированы в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло сегодня, 10 сентября, в 00.15 на улице Истомина.

Водитель легкового автомобиля «ЗАЗ 110206» превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (электроопору).

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли три человека и 2 дети (2008 и 2012 гг.р.) в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы», - говорится в сообщении.