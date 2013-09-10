В столичном Гидропарке сгорел частный дом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о пожаре в Гидропарке поступила от очевидцев сегодня, 10 сентября, в 06.48.

Спасатели, которые немедленно выехали на помощь, выявили, что пылает частное деревянное здание. При помощью семи единиц пожарной специальной техники бойцам удалось полностью ликвидировать огонь, который охватил 200 кв. м деревянных конструкций, в 07.40, говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводов в электрическом щитке.

Жильцов дома на момент возгорания не было. Окончательная причина пожара и размер материального ущерба устанавливается, добавили в пресс-службе.