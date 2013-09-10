Жителям Западной Украины нравится жить в своих городах

Согласно исследованиям, проведенным во Львове, Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске и Хмельницком, абсолютному большинству населения нравится жить в своих городах.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, больше всего довольных проживанием в своем городе среди жителей Тернополя (91%), меньше всего – среди жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска (80%). Жители этих двух городов также имеют самое большое количество неудовлетворенных своим проживанием в городе, хотя таких респондентов насчитывается всего 2%.

Львов, по мнению большинства его жителей, является привлекательным городом для туристов (61%), имеет богатую историю и красивую архитектуру с большим количеством памятников, а также многочисленными кафе и кофейнями. Львовяне больше всего считают, что их город играет важную роль в развитии страны (21%), а также является политически активным центром (19%). С другой стороны, жители Львова считают его наименее тихим и уютным (13%), чистым и опрятным (9%), городом с наименее удобным транспортным передвижением.

Тернополь для его жителей является тихим, уютным и зеленым городом (59%), в котором проживает много молодежи. Значительное количество опрошенных (42%) отмечают духовность и религиозность города. Треть местных жителей считают свой город чистым и опрятным, а также оценивают его как экологически чистый, который значительно выделяется среди других городов. В меньшей мере характеризуют Тернополь качество медицины и образования (3%), наличие больших возможностей (3%) и возможностей работать и зарабатывать (7%). Тернополь меньше всего (среди других городов) считают городом, который играет важную роль в развитии страны.

Для жителей Черновцов важнейшим признаком их города является красивая архитектура (63%) и наличие парков и скверов (56%), что соединяется с его богатой историей. Черновцы также оценивают как духовный и религиозный город (49%), в котором живут доброжелательные, приятные люди (46%). Больше, чем в других городах, местные жители отмечают возможности работать и зарабатывать (20%), возможности для развития ребенка (19%), а также качество образования (15%) и медицины (13%). Вместе с тем черновчане менее всего указывают на невысокую стоимость жизни в своем городе.

Ивано-Франковск для его жителей – это, в первую очередь, тихий и уютный город (39%) с религиозным характером, в котором проживает много молодежи и доброжелательных, приятных людей. Около четверти опрошенных считают свой город безопасным для жизни и городом, в котором чтут традиции. Также Ивано-Франковск, как и Львов, является политически активным городом (17%). Менее всего жители Ивано-Франковска отмечают интерес культурной и спортивной жизнью. В меньшей мере характеризует родной город наличие больших возможностей (5%), качество образования и медицины.

Хмельницкий, по мнению около 40% его жителей, – это тихий, уютный город с большим количеством парков и скверов, многочисленными кафе и кофейнями, где живет много молодежи. 5% местных жителей невысокой считают стоимость жизни, что является самым высоким показателем среди всех исследуемых городов.

Вместе с тем в Хмельницком менее всего отмечают религиозность города и соблюдение традиций. По мнению местных жителей, их город не является туристически привлекательным (7%), о чем свидетельствуют наименьшие показатели красоты архитектуры, наличия памятников, богатства истории города.

В то же время, как показало исследование, если бы респонденты были вынуждены выехать на постоянное проживание за границу, то для большинства жителей Тернополя, Львова и Ивано-Франковска наиболее привлекательными странами были бы США, Канада и Германия. Для жителей Черновцов и Хмельницкого страной для выезда №1 стала бы Германия, на втором месте – США. Также среди жителей этих двух городов больше всего сторонников эмиграции в Россию. При этом переезд в такие страны, как Италия и Англия, получил большее распространение, чем в соседнюю Польшу, которая остается наиболее привлекательной для жителей Хмельницкого и Львова.

Если бы респонденты были вынуждены выехать на постоянное проживание в другое место Украины, то жители Тернополя, Ивано-Франковска и Хмельницкого, в первую очередь, выбрали бы западный регион, а также Киев и область. Жителей Черновцов больше всего привлекает столичный регион, за ним следуют – западный и южный. Львовяне в одинаковой степени согласились бы на переезд в Киев или западный регион.

Исследования проводились в течение 2012-2013 годов. Выборочная совокупность: по 800 респондентов в каждом городе. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.