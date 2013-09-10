В Харькове по вине родителей в ванне утонул младенец

В Ленинском районе Харькова из-за невнимательности родителей в ванне утонул младенец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Харькова со ссылкой на прокурора Ленинского района Игоря Билодида, правоохранители установили, что вечером 7 сентября 39-летний отец младенца, находясь в нетрезвом состоянии, выпил лекарство, которое вызывают сонливость, после чего набрал в ванну воды, положил возле себя 6-месячного сына и уснул. Пока мужчина спал, ребенок утонул.

«Указанный факт внесен в ЕРДР по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение отцом установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее смерть ребенка). В настоящее время начато досудебное расследование, продолжается судебно-медицинская экспертиза», - сказал Билодид.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Прокуратура Ленинского района процессуально руководит расследованием.