В Киеве проверяют факты злоупотреблений в КП «Фармация»

До 13 сентября будет работать рабочая группа по проверке фактов злоупотреблений в ценовой политике КП «Фармация», обнародованных в СМИ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации .

В сообщении отмечается, что вчера состоялось первое заседание специальной рабочей группы, которая будет проверять достоверность фактов злоупотреблений в ценовой политике КП «Фармация» в рамках проекта «Карточка киевлянина». Также сказано, что в состав группы вошли представители столичной власти, депутаты Киевсовета и журналисты ведущих столичных СМИ, а также председатель КГГА Александр Попов.

В сообщении отмечается, что задача рабочей группы - “проверить, действительно ли существуют злоупотребления ценами в сети аптек «Фармация», о которых, в частности, сообщалось в программе «Деньги» на телеканале «1+1» и в статье газеты «Сегодня». «Журналисты – авторы этих материалов – вошли в состав рабочей группы, чтобы засвидетельствовать достоверность результатов проверки», - говорится в сообщении.

Попов отметил: “Проект «Карточка киевлянина» – это чрезвычайно важный социальный проект для столицы. Любые злоупотребления в нем недопустимы. Я благодарен журналистам за сигнал. Если обнародованные факты будут подтверждены, виновники будут отвечать по строгой букве закона».

Как сообщал УНИАН, распоряжение об образовании группы Попов подписал 5 сентября.

Как известно, программа «Деньги» на телеканале «1+1» показала собственное расследование того, как КП «Фармация» реализует социальный проект столичной власти «Карточка киевлянина». Выяснилось, что в аптеках КП лекарства со скидкой до 30% стоят дороже, чем в коммерческих аптеках рядом - без каких-либо скидок.

После этого заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко написал в «Фейсбуке»: «Из-за уродов, которые считают себя царями на местах, сводится к пшику любая нормальная идея. Я сам весь август борюсь с «Фармацией» по этому вопросу и считаю, что если руководитель не может работать, то можно привлечь менеджмент по коммерческим сетям, которые, не имея льгот от города, находят возможность продавать лекарства по меньшим, чем у них, ценам. И я очень благодарен программе «Деньги » и газете «Сегодня», что сказали об этом громко и вслух. Вчера было очень жесткое совещание по материалам программы, может, если не благодаря чиновникам, то благодаря журналистам заставим кого-то работать», - написал Крамаренко на своей странице в социальной сети.