В акватории Бугского лимана спасены четверо рыбаков

8 сентября в 21:15 спасателям позвонил по телефону мужчина с просьбой о помощи, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, трое мужчин и женщина вышли на лодке порыбачить в акваторию Бугского лимана, в районе Волошской косы Очаковского района Николаевской области. Во время рыбалки пробка для слива воды в лодке выпала и внутрь начала поступать вода. В любой момент плавсредство могло пойти на дно. Неподалеку находился маяк, поэтому, рыбаки добрались до его опоры.

Лодка затонула, а люди остались на расстоянии 1,5 км от берега без возможности вернуться. Рыбаки вызывали спасателей при помощи мобильного телефона. На спасение были направлены работники 22-й Государственной пожарно-спасательной части и сотрудников Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в области.

Еще до прибытия спасательных подразделений директор ближайшей базы «Волошская коса», которому заблаговременно сообщили о происшествии, выехал на своей моторной лодке на указанное место и доставил людей на берег. Во время происшествия никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.