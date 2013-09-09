В Мариуполе автомобиль сбил 11-летнего мальчика

В Мариуполе Донецкой области сегодня водитель газели насмерть сбил 11-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Мариуполя, ДТП произошло около 8.00 на улице Гагарина в Приморском районе города - водитель автомобиля марки ГАЗ-2705 совершил наезд на мальчика 2002 г.р., который пересекал дорогу. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

В настоящее время личность водителя установлена, с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Расследование проводит следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области. Процессуальное руководство ходом досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.