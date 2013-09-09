В Киеве разоблачены сотрудники ветлаборатории - вымогали взятки

Шевченковский райсуд Киева по представлению столичной прокуратуры избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум должностным лицам Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, которые были разоблачены в получении неправомерной выгоды от предпринимателей за предоставление разрешительных документов на реализацию мясопродуктов на Дарницком рынке столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В настоящее время указанным должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины – Получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Кроме того, по решению суда один из подозреваемых, заведующему лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Дарницком рынке отстранен от должности. В настоящее время на рассмотрении суда находится ходатайство следственного об отстранении от занимаемой должности и другого фигуранта производства, а именно руководителя Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

Во время обысков в служебных кабинетах подозреваемых правоохранители изъяли более 60 тыс. гривен, незаконно полученных от субъектов хозяйствования.