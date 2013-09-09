В августе в Киеве зарегистрировано 3034 новорожденных

В августе 2013 года столичными РАГСами зарегистрировано 3034 новорожденных малыша, сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра.

Отмечается, что больше всего - 446 малышей - появилось на свет в августе в Дарницком районе столицы. На втором месте – Святошинский район (358 малышей), на третьем – Деснянский (342).

Наименьшее количество детей зарегистрировано в этом месяце в Голосеевском (205) и Шевченковском (208) районах.