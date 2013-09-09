При строительстве центра для детей-инвалидов были махинации

Прокуратура Николаевской области выявила махинации с бюджетными деньгами во время строительства центра для детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, в ходе проведения проверки соблюдения требований бюджетного законодательства во время выполнения строительных работ, заказчиком которых является Государственный комплекс социальной реабилитации инвалидов, было выявлено завышение стоимость выполненных работ на общую сумму почти 665 тыс. грн.

По результатам конкурсных торгов между Государственным комплексом социальной реабилитации инвалидов и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о строительстве Учебно-методического центра Государственного комплекса социальной реабилитации детей-инвалидов. Во исполнение договора Управлением капитального строительства Николаевской областной государственной администрации указанному обществу перечислены бюджетные средства в сумме 8,3 млн. грн.

«Проверкой было установлено, что должностные лица общества, злоупотребляя служебным положением, с целью завладения бюджетными средствами внесли в акты выполненных работ недостоверные данные о размере выплаты заработной платы, уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на добавленную стоимость, в том числе по договорам субподряда с предприятиями, которыми фактически работы по указанным договорам не выполнялись, - сообщила начальник отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Николаевской области Наталия Порошина. - В результате внесения недостоверных данных в указанные документы о выполнении работ по строительству комплекса социальной реабилитации должностные лица общества завысили стоимость выполненных работ на общую сумму 664,8 тыс. грн и их присвоили, причинив вред областному бюджету на указанную сумму».

Досудебное расследование продолжается.