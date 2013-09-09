В Киеве работает 267 физкультурных подростковых клубов

В столице функционирует 267 физкультурно-спортивных клубов, в которых занимаются 166 тыс. человек. Кроме того, в Киеве работает 78 спортивных подростковых клубов, которые посещают 8,8 тыс. детей. Об этом сообщает Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, учитывая, что клубы по месту жительства населения подчинены разным структурным подразделениям, необходимо урегулировать вопрос координации их работы. Одним из путей решения этого вопроса является создание в каждом районе Киева центров физического здоровья населения «Спорт для всех». Положительный опыт создания и функционирования таких центров наработан в Подольском и Деснянском районах.

Одной из основных задач отрасли является дальнейшее развитие и сохранение сети детско-юношеских спортивных школ в Киеве. Сегодня в городе функционирует 95 детско-юношеских спортивных школ, где развиваются 90 видов спорта, в которых занимается более 36,5 тыс. детей.

С целью улучшения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время с учениками общеобразовательных учебных заведений проводятся занятия в спортивных кружках. В каждом общеобразовательном учебном заведении введено по 1-2 ставки руководителей спортивных кружков. Всего в городе введено 689 ставок и работает 1584 кружка, в которых занимается 34 тыс. 488 детей. Для наиболее одаренных детей – воспитанников детско-юношеских спортивных школ – открыты спортивные специализированные классы по различным видам спорта при общеобразовательных учебных заведениях. Сеть специализированных спортивных классов ДЮСШ по видам спорта в общеобразовательных учебных заведениях состоит из 21 класса, в которых занимается 481 ученик.

Во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации председатель КГГА Александр Попов заявил, что создание надлежащих условий для развития массового спорта и пропаганда здорового образа жизни приобретают новую актуальность. Городская власть, реализуя социальные инициативы Президента Украины по популяризации здорового образа жизни, привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом, определила это направление своей деятельности как одно из приоритетных и важных.