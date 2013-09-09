На Сумщине в пожаре погибло двое детей - 3-месячный мальчик и его полуторагодовалая сестричка.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило 8 сентября в 15.19 на линию экстренного вызова «101» пгт Большая Писаревка.

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь. Однако в результате пожара погиб 3-месячный мальчик, а его полуторагодовалая сестренка была тяжело травмирована. Пострадавшую с ожогами 2-3 степени до 70% тела срочно госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы. Несмотря на приложенные медработниками усилия в 23.00 девочка умерла.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе представителей правоохранительных органов и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, в доме без присмотра взрослых находились трое детей. Когда произошло возгорание, старший 3-летний мальчик выбежал на улицу, а в комнате остались его маленький братик с сестричкой. Пожар обнаружил хозяин, который с женой находился в летней кухне. Мужчина увидел дым, который шел из окон дома, и побежал на помощь. Из задымленного дома он вынес дочь и обгоревшее тело сына. Спасая детей, мужчина получил ожог правой кисти и дыхательных путей.

Огнем уничтожены мебель, телевизор и личные вещи. Причина возгорания выясняется.