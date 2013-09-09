Пограничники спасли заблудившихся румынских подростков

13:18, 09 сентября 2013
Новости регионов
2

Собирали грибы в лесу

Пограничники отдела «Фальков» Черновицкого отряда спасли двух румынских подростков, которые собирали грибы и заблудились в лесу.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации государственной пограничной службы Украины, двоих детей 12 и 13 лет пограничники заметили в лесной полосе между румынским населенным пунктом Садео и украинским Долишний Шепот за несколько сотен метров от госграницы. Во время беседы дети рассказали, что утром вышли из дому в лес, чтобы насобирать грибов, но не заметили, как заблудились. Уже вскоре их и обнаружил пограничный наряд.

О найденных детях охранники границы сразу сообщили подразделениям пограничной охраны смежного государства. Во время встречи дети, гражданство которых подтвердила румынская сторона, были переданы представителям пограничной охраны Румынии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter