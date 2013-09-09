Пограничники спасли заблудившихся румынских подростков

Пограничники отдела «Фальков» Черновицкого отряда спасли двух румынских подростков, которые собирали грибы и заблудились в лесу.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации государственной пограничной службы Украины, двоих детей 12 и 13 лет пограничники заметили в лесной полосе между румынским населенным пунктом Садео и украинским Долишний Шепот за несколько сотен метров от госграницы. Во время беседы дети рассказали, что утром вышли из дому в лес, чтобы насобирать грибов, но не заметили, как заблудились. Уже вскоре их и обнаружил пограничный наряд.

О найденных детях охранники границы сразу сообщили подразделениям пограничной охраны смежного государства. Во время встречи дети, гражданство которых подтвердила румынская сторона, были переданы представителям пограничной охраны Румынии.