Львовщина: мужчина выкопал в своём хозяйстве 1600 патронов

Во Львовский области мужчина выкопал на территории собственного хозяйства 1600 современных патронов к огнестрельному оружию и 99 патронов к пистолету «Макарова».

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7 сентября в селе Жировка Пустомытовского района владельцем частного домохозяйства во время проведения земляных работ было обнаружено 1600 современных патронов калибра 5,6 мм и 99 патронов калибра 9 мм от пистолета «Макарова».

Вышеупомянутые боеприпасы изъяты работниками Пустомытовского РО ГУМВД Украины во Львовский области.

Выясняется, как современные патроны могли попасть на территорию частного хозяйства и их происхождение.