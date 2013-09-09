Львовщина: мужчина выкопал в своём хозяйстве 1600 патронов
12:08, 09 сентября 2013Новости регионов
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Патроны - современные
Во Львовский области мужчина выкопал на территории собственного хозяйства 1600 современных патронов к огнестрельному оружию и 99 патронов к пистолету «Макарова».
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7 сентября в селе Жировка Пустомытовского района владельцем частного домохозяйства во время проведения земляных работ было обнаружено 1600 современных патронов калибра 5,6 мм и 99 патронов калибра 9 мм от пистолета «Макарова».
Вышеупомянутые боеприпасы изъяты работниками Пустомытовского РО ГУМВД Украины во Львовский области.
Выясняется, как современные патроны могли попасть на территорию частного хозяйства и их происхождение.
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