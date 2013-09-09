В Винниках маршрутка наехала на 9-летнего школьника

В городе Винники недалеко от Львова водитель автобуса «Богдан», следовавший по маршруту Львов – Винники, совершил наезд на 9-летнего пешехода.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 сентября, в 18.26, в городе Винники по улице Сахарова.

Как отмечается в сообщении, маршрутным автобусом «Богдан», который следовал по маршруту № 40 (ул. Стрыйская «KingСrossLeopolis» – г. Винники), был совершен наезд на пешехода, жителя города Винники, 2004 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится доследственная проверка.