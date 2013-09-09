В Коктебеле два парапланериста получили травмы

В Крыму два человека получили травмы, не справившись с управлением параплана и ударившись о склон горы Клементьева в Коктебеле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, инцидент произошел 8 сентября,

39-летний житель Харькова получил перелом костей таза, а 35-летняя жительница Симферополя - перелом поясничного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Справка УНИАН. Гора Клементьева считается "колыбелью советской авиации": там начинали будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Илюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.