В Житомирской области из-за взрыва мины погиб человек
10:54, 09 сентября 2013Новости регионов
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Во время ее разборки
В Житомирской области в результате взрыва во время разборки минометной мины времен войны погиб человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел 7 сентября в 18.30 в селе Каменный Брод Володарск-Волынского района на территории частного домовладения.
«В результате происшествия погиб один человек и разрушена веранда», - говорится в сообщении.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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