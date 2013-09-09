На Прикарпатье состоится Первое паломничество медиков

28 сентября под лозунгом «Мое милосердие меняет мир!» состоится первое Всеукраинское паломничество медицинских работников к храму Святого Пантелеймона, который находится в селе Шевченково Галицкого района в Ивано-Франковской области.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской архиепархии Украинской греко-католической церкви.

Паломничество пройдет по благословению Архиепископа и Митрополита Ивано-Франковского УГКЦ Владимира (Вийтишина) и по инициативе Комиссии УГКЦ по делам душпастырства здравоохранения.

Паломничество начнется Архиерейской Божественной литургией в 11.00. В программе предусмотрены также развлечения на духовно-этические темы и робота в группах.

Справка УНИАН. Паломничество медицинских работников именно в храм Святого Пантелеймона проходит неслучайно, ведь раннехристианский великомученик Пантелеймон, по специальности врач, был большим целителем.

Церковь Святого Пантелеймона - самый старый и единственный из сохранившихся храмов Галицко-Волынского княжества, расположенный в селе Шевченково неподалёку от современного Галича (Ивано-Франковская область). Был основан в 1194 году князем Романом Мстиславичем, раньше размещался в центре хорошо укрепленного городища. Это монументальная крестокупольная церковь с образцами изысканной белокаменной резьбы и многочисленными рисунками и графити на стенах.

В настоящее время церковь Святого Пантелеймона является действующей греко-католической церковью и входит в состав Национального заповедника «Древний Галич».