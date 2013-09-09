В Крыму спасатели нашли 9 немецких туристов

В Крыму спасатели нашли и эвакуировали девять немецких туристов с горы Демерджи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как отмечается в сообщении 7 сентября в 18.05 неподалёку от города Алушта на горе Демерджи, в районе стоянки «Джурла», группа туристов из Германии в количестве 9 человек в результате ухудшения погодных условий попросила об эвакуации.

В 21.10 туристы были найдены и эвакуированы в безопасное место.