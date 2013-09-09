В Крыму спасатели нашли 9 немецких туристов
10:05, 09 сентября 2013Новости регионов
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Эвакуировали с горы Демерджи
В Крыму спасатели нашли и эвакуировали девять немецких туристов с горы Демерджи.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, как отмечается в сообщении 7 сентября в 18.05 неподалёку от города Алушта на горе Демерджи, в районе стоянки «Джурла», группа туристов из Германии в количестве 9 человек в результате ухудшения погодных условий попросила об эвакуации.
В 21.10 туристы были найдены и эвакуированы в безопасное место.
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