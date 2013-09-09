Запорожье: 8 интернатовцев госпитализированы после укусов ос

В Запорожской области восемь воспитанников школы-интерната госпитализированы после укусов ос.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло 7 сентября в г. Васильевка.

«Из школы-интерната в детское отделение центральной районной больницы госпитализированы восемь детей, которых на территории заведения покусали осы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 8 сентября состояние здоровья детей – удовлетворительное, проинформировали в ГСЧС.