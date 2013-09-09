В Кировоградской области в доме произошел взрыв газа
09:54, 09 сентября 2013Новости регионов
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Пострадали 3 человека
В с. Плетеный Ташлык Маловысковского района Кировоградской области в двухэтажном жилом доме на 16 квартир, в квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси из газового баллона.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадали 3 человека, которые госпитализированы в больницу. Кроме того, повреждены входные двери и оконные рамы 8 квартир, разрушена межквартирная перегородка на площади 15 кв. м, 8 жителей поврежденных квартир временно отселены к родственникам.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Кировоградской области.
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