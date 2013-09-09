В Николаевской ЦРБ выявили нарушений на полмиллиона гривен

По результатам ревизии финансово - хозяйственной деятельности Николаевской центральной районной больницы за период 2010-2012 годы и I полугодие 2013 года, проведенной Госфининспекцией в Николаевской области, выявлено финансовых нарушений на общую сумму 516,52 тыс грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфининспекции в Николаевской области.

Так, ревизия выявила неэффективное расходование бюджетных средств на предусмотренные законодательством доплаты за совместительство главному врачу и его заместителям, за содержание сверхштатных единиц, необоснованную передачу имущества другим субъектам хозяйствования и т.п.

Кроме того, в заведении не ведется учет бланков строгой отчетности по прохождению психиатрического осмотра и обнаружена недостача более 3 тысяч таких бланков. Вследствие «бесплатной» реализации дополнительных услуг, которые осуществляются согласно распоряжению главы Николаевской ОГА и приказом главного врача на платной основе, больницей недополучено дохода на сумму свыше 102 тыс грн.

При этом бланки выписывались гражданам не по месту территориального обслуживания, о чем должны быть сведения в базе данных врача-психиатра, а из других областей, что является грубым нарушением действующего законодательства.

По результатам ревизии виновные привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности, составлены протоколы об административных правонарушениях, в учреждение применена финансовая санкция в виде остановки операций с бюджетными средствами до полного устранения финансовых нарушений.

О результатах ревизии проинформирована прокуратура.