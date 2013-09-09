В Николаевской области выявили плантацию конопли
09:11, 09 сентября 2013Новости регионов
0
На ней росло 12 тысяч кустов
В Николаевской области сотрудники СБУ совместно с МВД обнаружили и уничтожили наркоплантацию на территории Кривоозерского района.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.
Общая площадь земельного участка составляла около 1 гектара, на нем росло 12 тысяч кустов конопли.
По данному факту органами МВД начато уголовное производство по ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter