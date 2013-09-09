В Николаевской области выявили плантацию конопли

В Николаевской области сотрудники СБУ совместно с МВД обнаружили и уничтожили наркоплантацию на территории Кривоозерского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.

Общая площадь земельного участка составляла около 1 гектара, на нем росло 12 тысяч кустов конопли.

По данному факту органами МВД начато уголовное производство по ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.