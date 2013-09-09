В Николаевской области женщина выжила после падения в 20-метровый колодец.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, 6 сентября в 00:25 на пункт связи 21-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в колодец по ул. Октябрьской в с. Новопетровское Новоодесского района упала женщина.

На место происшествия выехали спасатели. При выяснении обстоятельств стало известно, что 38-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения по неизвестным причинам упала в 20-ти метровый колодец, наполненный водой и самостоятельно не может выбраться.

С помощью специального оборудования спасатели достали пострадавшую и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

С предварительным диагнозом переохлаждение женщина была госпитализирована в Новоодесскую центральную районную больницу. На данный момент состояние пострадавшей стабильное.