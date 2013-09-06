На Черниговщине ликвидировали гидропоническую наркооранжерею

В Черниговской области милиция на этой неделе ликвидировала гидропоническую наркооранжерею, сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, во время проведения операции "Мак" сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД в области получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель села Полуботки Черниговского района дома занимается выращиванием марихуаны.

В ходе санкционированного обыска дома у подозреваемого было обнаружено более 110 растений конопли. Их хозяин выращивал в комнате дома гидропоническим методом, используя специальное оборудование для поддержания стабильной температуры, уровня влажности и освещения. Также в доме было обнаружено и изъято сухое вещество растительного происхождения весом около 200 граммов. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет почти 600 тыс. грн. Подозреваемый свою вину признал.

По этому факту осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 309, 310 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство наркотических средств), карается лишениям свободы сроком до 3 лет.