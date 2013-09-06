Милиция нашла луганчанку, оставившую своего младенца

Сотрудники милиции 5 сентября в 21.30 нашли женщину, которая 3 сентября оставила в коляске своего годовалого сына в общежитии Восточноукраинского университета, заявив вахтеру, что его заберёт отец.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГУМВД в Луганской области, сотрудники криминальной милиции по делам детей Жовтневого райотдела ЛГУ ГУМВД Украины в Луганской области установили личность матери. Ею оказалась 31-летняя жительница Луганска. По ее словам, этот ребёнок ей совсем не нужен (как и старшая 7-летняя дочь, которую она отдала в интернат). Живет она у подруги, денег нет, существовать и содержать ребенка не на что. Не работает, не замужем. С отцом мальчика – студентом из Нигерии, она не общается, где его искать не знает. Сама любит разъезды. Летом жила в Симферополе.

В тот день молодая женщина собралась к своему отцу, который проживает в Киеве, за деньгами. «Сына не на кого было оставить, поэтому так и поступила», – рассказала мать. На вопрос сотрудников милиции: «Нужен вам ребенок?» женщина ответила: «Я еще не решила. Его хочет забрать мой отец». Откуда у ребенка ожоги, она объяснить не смогла.

В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов. Состояние ребёнка удовлетворительное.

Сотрудники милиции собирают материалы для передачи в опекунский совет и службу по делам детей Луганского городского совета.

Женщине грозит ответственность по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.