В Киеве состоится первая спартакиада среди инвалидов труда

В субботу, 7 сентября, в 11:00 состоится официальное открытие первой Киевской городской спартакиады среди инвалидов труда «Сила духа», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В программе спартакиады: настольный теннис, шахматы, шашки, армспорт, дартс, бомбаскет.

По результатам Киевской спартакиады «Сила духа» будет сформирована сборная команда Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Киеве, которая примет участие во Всеукраинской спартакиаде инвалидов труда «Сила духа» в г. Алуште на олимпийской базе «Спартак» с 26 до 29 сентября 2013 года.

Основная цель проекта «Сила духа» – социально-психологическая адаптации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также привлечение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний к участию в общественной жизни, занятию спортом и физической культурой и укрепление здоровья средствами физической культуры.

Место проведения: Учебно-спортивная база олимпийской подготовки «Святошин», 19-й км Житомирского шоссе.

Аккредитация журналистов проводится до 17:00 пятницы, 6 сентября, по телефонам: (044) 585-20-07 и (097) 834-47-72.