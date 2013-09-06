Лечебный Куяльницкий лиман продают в частную собственность

Одесская областная организация политической партии «УДАР» заявляет о незаконной продаже в Одесской области земель Куяльницкого лимана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, сегодня утром, 5 августа, активисты организации возле села Красноселка в районе воинской части на склонах Куяльницкого лимана обнаружили межевой знак № 061А003187.

«Это означает, что ценнейшие целинные степные участки берега Куяльницкого лимана стали объектом частной собственности", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что в октябре 2011 года облсовет утвердил «Региональную программу сохранения и обновления водных ресурсов бассейна Куяльницкого лимана, которая определяет территорию вокруг лимана как один большой заповедник, а придание ему статуса Национального парка должно было стать спасательным кругом для лимана и для сохранения богатства здешних степей. В состав парка планировалось включить все земли вокруг лимана, включая территорию санатория им. Пирогова.

Однако, как отмечают в "УДАРе", "областные власти не просто игнорируют создание Национального ландшафтного парка, а уже пустили берега лимана на распродажу".

«Между прочим, Одесский горсовет своим решением от 18 июня 2013 года подтвердил включение 161 га земель города под санаторием им. Пирогова в состав Национального парка. Однако одесский облсовет своим решением от 4 июля 2013 года отправил идею создания Национального парка «в утиль» – теперь на берегах лимана будет «курортно-оздоровительная зона». И обнаруженный сегодня межевой знак подтверждает наши опасения – земли вокруг ценнейшего Куяльницкого лимана стали активно продавать еще до создания парка», - заявили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что уже подали соответствующий запрос, чтобы узнать, кому отдали землю возле Красноселки, что можно определить по номеру межевого знака.

Как пояснил УНИАН представитель Одесского областного совета, 4 июля в ходе сессии депутаты приняли решение о присвоении территории Куяльницкого курорта статуса курортно-рекреационной зоны. По словам источника, это сделано с целью «беспрепятственного привлечения инвестиций для спасения лимана».

Он также отметил, что с «продажей склонов нужно разобраться, так как курортно-рекреационная зона продаже не подлежит».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил в Одессе, что поручил премьер-министру, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасык, что предусматривает строительство необходимых объектов и их должное финансирование в срок до 1 ноября 2013 года».

Справка УНИАН. Куяльницкий лиман расположен в 5 км от Одессы и отделен от Чёрного моря песчаной пересыпью шириной до 3 км. Площадь 56—60 км². Вокруг Куяльника сохранились уникальные участки ковыльной степи. На берегу Куяльницкого лимана расположен одноименный бальнеогрязевой курорт.

В настоящее время лиман находится на грани гибели. Причины этого экологи видят не столько в изменении климатических условий, сколько в браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана.