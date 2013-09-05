Руководству «Фармации» грозит увольнение из-за махинаций с «Карточкой киевлянина»

Махинации руководства столичного КП «Фармация» с ценами на медикаменты вызвали небывалый скандал в Киевгоргосадминистрации. По информации наших источников, глава КГГА Александр Попов готов был немедленно подписать распоряжение об увольнении директора КП «Фармация», однако его уговорили поступить по установленной законом процедуре: сперва провести служебное расследование и четко определить виновных в очковтирательстве.

Напомним, что программа «Гроші» на телеканале «1+1» показала собственное расследование того, как КП «Фармация» реализует социальный проект столичной власти «Карточка киевлянина». Выяснилось, что в аптеках КП лекарства со скидкой до 30% стоят дороже, чем в коммерческих аптеках рядом – без каких-либо скидок.

Источник в КГГА говорит, что руководитель Киева был буквально взбешен этой информацией. Социальная «Карточка киевлянина» - детище Александра Попова, который приложил немало усилий, чтобы проект действительно работал и предоставлял дополнительную социальную защиту малообеспеченным киевлянам. Информация журналистов оказалась для него неожиданностью: «на бумаге», которую КП «Фармация» клало на стол градоначальника, коммунальные аптеки якобы действительно продавали киевлянам дешевые лекарства, оказывая таким образом владельцам карточки серьезную социальную помощь.

По информации источника, Попов готов был немедленно подписать приказ об увольнении директора КП «Фармация». Было созвано срочное заседание, во время которого Попова убедили провести служебное расследование и по его итогам наказать виновных.

Эту информацию косвенно подтвердил сегодня в «Фейсбуке» заместитель Попова Руслан Крамаренко. «Из-за уродов, которые считают себя царями на местах, сводится к пшику любая нормальная идея. Я сам весь август бьюсь с «Фармацией» по этому вопросу и считаю, что если руководитель не может работать, то можно привлечь менеджмент из коммерческих сетей, которые, не имея льгот от города, находят возможность продавать лекарства по меньшим, чем у них, ценам. И я очень благодарен программе «Гроши» и газете «Сегодня», что сказали об этом громко и вслух. Вчера было очень жесткое совещание по материалам программы, может, если не благодаря чиновникам, то благодаря журналистам заставим кого-то работать», - написал Крамаренко на своей странице в социальной сети.