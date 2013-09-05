Психбольного, убившего фельдшера, требуют лечить принудительно

Прокуратура Запорожской области требует принудительно поместить психбольного, убившего 24 мая в Запорожье фельдшера скорой помощи и травмировавшего еще 2 медиков, в психбольницу со строгим наблюдением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «прокуратурой Запорожской области направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в уголовном производстве открытом против убийцы фельдшера бригады скорой медицинской помощи».

По данным пресс-службы, основанием для данного обращения в суд стали результаты расследования уголовного дела и комплексной судебно-психиатрической экспертизы, давшей заключение о том, что «убийца страдает хроническим психическим заболеванием и в период совершения преступления не мог управлять своими действиями».

«С учетом заключения экспертизы и материалов уголовного производства прокуратура области в ходатайстве предложила применить к мужчине наиболее строгую из возможных принудительных мер медицинского характера - госпитализацию в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2013 года в Заводском районе Запорожья на улицу Вроцлавскую выехала бригада «Скорой», которую мужчина вызвал якобы для своей внезапно почувствовашей себя плохо матери. Когда медики прибыли по адресу «пациентки» мужчина набросился на них с ножом и облил кислотой. 31-летняя фельдшер – беременная женщина, дорабатывавшая последние дни перед уходом в декретный отпуск, - от полученных колото-резаных травм скончалась на месте. Врач и еще один фельдшер в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

По факту нападения на сотрудников «Скорой» было открыто уголовного производства по ч.1 ст.115 , ч.2 ст.15 , п.п.1 , 13 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).