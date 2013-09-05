В Одессе проверяют сообщение о минировании здания суда

В Одессе милиция проверяет анонимное сообщение о минировании здания Приморского районного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, в 11.00 в милицию поступило анонимное сообщение от гражданина о том, что он намерен заминировать здание Приморского районного суда в Одессе.

На данный момент эта информация проверяется. На месте работают сотрудники милиции. Люди, находившиеся в здании суда, эвакуированы.

Как сообщал УНИАН, 2 августа по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что Приморский суд заминирован, 29 июля аналогичное сообщение поступило о минировании здания Малиновского райсуда Одессы, 12 июля – о том, что взорвется Приморский районный суд на улице Балковской, 29 мая - о минировании административного здания Хаджибеевского отделения милиции Одессы. 17 мая аналогичное сообщение поступило от мужчины касательно административного здания Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 13 мая – 3 звонка - о минировании Малиновского районного суда Одессы, Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь) и отделения «УкрСиббанка». Все сообщения оказались ложными.

14 мая в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что три ложных сообщения 13 мая сделал 83-летний пенсионер.