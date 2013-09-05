В Макеевке мать вовлекла 14-летнюю дочку в пьянство

В Макеевке Донецкой области за вовлечение несовершеннолетней дочери в пьянство женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, неполная семья, проживающая на одном из поселков Червоногвардеевского района, попала в поле зрение милиции еще в конце 2011 года - мать была безработной, а ее тогда 14-летняя дочь часто прогуливала уроки в школе.

Правоохранители, посещая семью, часто находили женщину в состоянии алкогольного опьянения, а ее дочь без родительского контроля совершила уголовное преступление и состояла на профилактическом учете в милиции.

В настоящее время при очередном посещении этой семьи по месту жительства был выявлен факт совместного распития спиртных напитков 37-летней матерью и 16-летней дочерью.

В результате разбирательства было установлено, что именно мать приобщила дочь к пагубной привычке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетних в пьянство), санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

На сегодняшний день решается вопрос о лишении матери родительских прав.