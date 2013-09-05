В Полтавской области снова горят торфяники

В Лубенском районе Полтавской области 4 сентября на открытой территории, принадлежащей Снитинскому сельсовету, возник пожар на поверхностных залежах торфа.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды облуправления ГСЧС.

По их данным, по состоянию на 20 часов среды, 4 сентября, пожар ликвидирован на площади 1,2 га, а площадь незатушеного пожара составляет еще 2,8 га. Работы по ликвидации пожара на торфянике продолжены сегодня. Проверку по факту пожара проводят следственные органы УМВД в Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Глобинском районе Полтавской области ликвидирован пожар поверхностных залежей торфа на площади 6 га. По данным института «Укрземпроект» на территории Полтавской области общая площадь торфяников составляет 42 тыс. га. Наибольшие площади торфяников имеют: Хорольский район (9896 га), Оржицкий район (8007 га), Пирятинский район (6245 га), Лубенский район (5259 га), Семеновский район (4097 га), Лохвицкий район (3789 га) и Зеньковский район (1933 га).

В течение 2012 года на территории области возникло 18 торфяных пожаров (2011 год – 4). Огнем были уничтожены и повреждены торфяные массивы на площади 20,7 га (2011 год – 7,4 га).

За 2012 год торфяные пожары возникали в Оржицком районе – 7 случаев, Семеновском районе – 4, Глобинском районе – 3, Лохвицком районе – 2, Лубенском и Полтавском – по одному случаю.