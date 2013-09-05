На Прикарпатье в ДТП погибло трое людей, еще трое – в реанимации.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы МЧС в Ивано-Франковской области, 4 сентября в селе Насташино Галицкого района на дороге государственного значения произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло трое людей.

По информации спасателей, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей «Деу Ланос» и «Фольксваген». В «Ланосе» пятеро жителей Львова добирались на работу на Бурштинскую теплоэлектростанцию. В «Фольксвагене» ехал 25-летний житель Бурштина.

В ДТП погибли оба водителя, а также 68-летний пассажир «Ланоса». Еще трое львовян с травмами попали в больницу.

По этому факту открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли люди.