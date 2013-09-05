В Харькове на территории вуза выявили участок конопли

В Дзержинском районе Харькова на земельном участке, который принадлежит одному из высших учебных заведений, милиция выявила посевы конопли.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В конце августа оперативники сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Дзержинского райотдела задержали 18-летнего харьковчанина, у которого изъяли около 260 г конопли. Парень рассказал, что наркотическое вещество он сорвал на территории высшего учебного заведения для собственного пользования.

По этому факту было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Кроме этого, милиционеры начали проверку полученной информации. Приехав по указанному адресу, они обнаружили на территории высшего учебного заведения поле, на котором росли кусты, похожие на коноплю – всего 500 растений.

Работниками милиции все растения изъяли. Образцы направили на экспертизу.

Следственный отдел Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (занятие или выращивание снотворного мака или конопли). Пока продолжается следствие, милиция выясняет, почему и с какой целью на территории учебного заведения выращивались наркотические растения.