За непослушание отец до смерти избил 6-летнего сына

В селе Николаевка Донецкой области 26-летний мужчина за непослушание до смерти избил своего 6-летнего сына.

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 1 сентября сотрудникам Волновахского районного отделения милиции позвонила жительница с. Николаевка, которая сообщила о смерти своего внука Максима. Следственно-оперативная группа обнаружила труп ребенка, который находился в детском манеже. На спине потерпевшего не было живого места, на голове были обнаружены следы многочисленных травм.

Как выяснили правоохранители, 6-летний Максим был наказан своим отцом за попытку сбежать из дома, и от полученных травм мальчик скончался ночью, в своей кровати. Побегом дошкольник хотел спастись от постоянного жестокого обращения.

По словам начальника Волновахского райотдела милиции Владимира Майбороса, отец погибшего Максима сначала пояснил, что мальчик 2 дня назад сбежал из дома и он обнаружил ребенка в 7 км от села Николаевка уже избитым, привел домой, помыл, уложил спать, а утром ребенок умер.

Однако, на первом же допросе после предъявления улик: следы крови на мебели, окровавленная веревка, которая, использовалась как кнут, показания соседей, которые накануне слышали крики 6-летнего Максима и т.д. 26-летний отец мальчика сознался в содеянном.

Правоохранители выяснили, что Максим переехал в это село месяц назад, а ранее ребенок проживал в г. Докучаевске с матерью и бабушкой. Маму Максима в июле этого года посадили в тюрьму за наркотики. Служба опеки предложила родному отцу позаботиться о ребенке, мужчина согласился и уже в августе забрал мальчика к себе. В новой семье было еще четверо детей.

По словам мачехи потерпевшего, ее муж был строгим отцом, но к ее детям относился хорошо, конфликтов в их семье до появления Максима не возникало.

Установлено, что мальчика неоднократно наказывали за различные провинности при помощи веревки, отец закрывал ребенка в сарае и избивал плетью.

Максим несколько раз убегал из дома. 30 августа ребенок успел пройти 7 км по направлению к г.Докучаевску, где проживала его бабушка по линии матери. Отец вернул Максима, наказал и посадил под замок.

Вечером 31 августа мужчина вернулся домой и обнаружил, что сын Максим опять сбежал из-под домашнего ареста.

«Подозреваемый снова пошел искать ребенка, снова нашел его на пути к Докучаевску, привел домой и уже не стал ограничиваться кнутом, а начал избивать мальчика руками. Все эти травмы привели к смерти мальчика», - пояснил Майборос.

На данный момент мужчина арестован. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного Кодекса Украины. За убийство малолетнего ребенка мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

26-летний отец ранее уже был судим за грабеж, сейчас работал в основном на «шабашках», злоупотреблял алкоголем.