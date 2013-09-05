В Киеве выявили 15 нетрезвых водителей маршруток

Работники ГАИ во время проверок в Киеве выявили 15 нетрезвых пассажироперевозчиков.

Как сообщили УНИАН в УГАИ Киева, столичная Госавтоинспекция подвела итоги проведения профилактических мероприятий «Перевозчик-2013», которые начались 20 июля.

«В Киеве, во время отработок были выявлены 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, перевозившие людей. Даже регистрировались случаи, когда водители вообще не имели удостоверения водителя и управляли похищенными транспортными средствами, еще и под градусом», - сообщили в УГАИ. Так, 21 июля 2013 года автопатруль Дарницкой ГАИ за нарушение правил дорожного движения остановил автобус «Богдан». У 27-летнего водителя документов не было, к тому же он был в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки было установлено, что этим транспортным средством незаконно завладели неустановленные лица во время ремонта на станции технического обслуживания. Аналогичный случай произошел в Подольском районе. 13 августа инспекторы ГАИ остановили автобус «Богдан» и оказалось, что им завладели неизвестные лица еще 10 августа.

В Днепровском районе инспекторы ГАИ задержали водителя маршрутного автобуса, который находился в розыске. Так, 25 августа сотрудники ГАИ остановили пассажирский автобус «ПАЗ», который осуществил остановку и высадку пассажиров на перекрестке, тем самым нарушив правила дорожного движения. Выяснилось, что водитель-нарушитель был в розыске за совершение кражи.

Во время проверок особое внимание обращалось на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского автотранспорта, поскольку это существенно влияет на состояние аварийности. С начала мероприятий было осмотрено более 9000 автобусов. Инспекторами ГАИ обнаружено 595 технически неисправных автобусов, а 148 были вообще сняты с маршрутов из-за нарушения правил перевозок и неудовлетворительного технического состояния, угрожавшего безопасности движения.

Во время проверок работники ГАИ за полтора месяца задокументировали более 3000 нарушений законодательства, допущенных водителями автобусов. Наиболее распространенные нарушения: превышение скорости движения – 392, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 297, перевозка пассажиров сверх установленного количества – 295.