В Киеве на средства больничной кассы пролечено 370 человек

В Киеве с 2011 года на средства городской больничной кассы пролечено 370 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, председатель КГГА Александр Попов посетил городскую клиническую больницу №1, где ознакомился с практическим внедрением столичной модели страховой медицины как компонента проекта «Карточка киевлянина».

«Путем расширения проекта «Муниципальная больничная касса», а в будущем – в сотрудничестве со страховыми компаниями, мы планируем выйти на механизм, который бы позволил нам предоставлять полный комплекс мер по медицинскому обеспечению почти для миллиона киевлян за счет городского бюджета. Прежде всего речь идет об уязвимых категориях населения: роженицы, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, ветераны войны, афганцы», - сказал Попов.

В пресс-службе отметили, что клиническая больница №1 сотрудничает с Муниципальной больничной кассой на условиях договора с 2011 года. За период сотрудничества на средства городской больничной кассы пролечено 370 «застрахованных» лиц, говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июля членские взносы платят 17 тыс. 525 чел. Лекарствами и расходными материалами заведения здравоохранения обеспечены на 2 млн. 130 тыс. грн. По бесплатным рецептурным бланкам получено лекарств на сумму 693 тыс. грн. Возмещено за лечение и обследование – 325 тыс. грн.

Пролечено всего 3159 человек: в условиях круглосуточного стационара – 1 266, в условиях дневного стационара – 280, в условиях стационара на дому – 15, амбулаторное лечение – 1 590 человек. Средняя стоимость 1 случая лечения - 630 грн. Наибольшая стоимость составляла 21 тыс. 100 грн.